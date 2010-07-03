Около 1500 человек эвакуировали из здания МГУ из-за угрозы взрыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 1500 человек эвакуировали из здания МГУ имени Ломоносова в связи с анонимным сообщением об угрозе взрыва, сообщат ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сейчас там проводится проверка помещений и прилегающей территории. Также сотрудники экстренных служб и кинологи работают в образовательном центре "Протон" и в государственной специализированной академии искусств.

Ранее специалисты столичных экстренных служб и кинологи проверили здания районных судов, около 30 школ, торговых центров и одного вокзала, куда в пятницу, 6 декабря, поступали сообщения о минировании. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, злоумышленники, сообщающие об угрозах взрыва, направляют свои требования из-за границы, предположительно, из Украины.

На прошлой неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам. Проверки также прошли в ГУМе, ЦУМе и столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево.