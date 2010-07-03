Информация о минировании аэропорта Домодедово не подтвердилась

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Полиция не нашла опасных предметов в аэровокзальном комплексе Домодедово, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Московской области.

В пресс-службе авиагавани заявили, что аэропорт ввел дополнительные меры для обеспечения безопасности.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово.

На время проверки эвакуация людей из аэропорта не проводилась. Задержек вылета и прибытия самолетов не было.

Сегодня же из-за анонимного звонка проверили детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой на северо-западе столицы.