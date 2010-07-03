Детскую больницу имени Башляевой проверяют из-за угрозы взрыва

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой на северо-западе столицы проверяют в связи с угрозой взрыва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве в детской больнице имени Башляевой на улице Героев Панфиловцев. По данному факту проводится проверка", – сказал собеседник агентства.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в столичном аэропорту Домодедово. Эвакуация людей не проводилась. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Сообщения о взрывных устройствах полиция получала по разным каналам – "с различных электронных почт, а также звонков с IP-адресов иностранных государств". Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.

