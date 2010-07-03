Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 160 человек эвакуировали из здания Тимирязевской академии в Москве из-за короткого замыкания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

"Поступило сообщение о задымлении на втором этаже административного здания по адресу: улица Верхняя аллея, дом 4, корпус 15. Подразделения МЧС, прибыв по указанному адресу, установили, что произошло короткое замыкание на втором этаже без последующего горения", – сказал собеседник агентства.

Подробности произошедшего выясняются.

В конце октября около 100 человек эвакуировали из ТРЦ "Гудзон" на Каширском шоссе из-за сработавшей пожарной сигнализации в кинотеатре. Инцидент произошел в ТРЦ по адресу: Каширское шоссе, дом 14, этаж 1/4 в зале № 7. Прибывшие на место пожарные признаков возгорания не обнаружили.

