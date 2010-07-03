В аэропорту Домодедово проверяют анонимную угрозу взрыва

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в столичном аэропорту Домодедово, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Поступило сообщение об анонимном звонке о минировании аэропорта Домодедово", – сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что эвакуация аэропорта не проводилась.

По словам собеседника агентства, воздушная гавань работает в штатном режиме, задержек вылета и прибытия самолетов нет.

Как сообщили агентству в аэропорту, меры безопасности усилены. После поступления угрозы службы Домодедово совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Сообщения о взрывных устройствах полиция получала по разным каналам – "с различных электронных почт, а также звонков с IP-адресов иностранных государств". Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.

