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Происшествия

19:41

Взрывное устройство в аэропорту Шереметьево не обнаружено

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Кинологи проверили столичный аэропорт Шереметьево на наличие взрывоопасных предметов. Информация о минировании оказалась ложной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее неизвестный сообщил, что на территории аэропорта Шереметьево заложено взрывное устройство. На место были вызваны специалисты.

Сегодня также проверяли аэропорт Домодедово. Взрывоопасных предметов там обнаружено не было. На время проверки эвакуация не проводилась, аэропорт работал в штатном режиме.

Также анонимный звонок о минировании поступил в детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой на северо-западе столицы. Там также провели проверку.

В понедельник, 2 декабря, из-за сообщений о минировании в Москве эвакуировали больше тысячи человек.

Всего пришлось прервать работу более 10 учреждениям. Среди них Басманный, Лефортовский, Хамовнический, Замоскворецкий, Пресненский суды и другие. Большинство из них уже заработали после проверки зданий полицейскими и кинологами. Кроме того, неизвестные спровоцировали эвакуацию торговых центров – ГУМа и "Афимолла".

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