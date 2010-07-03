ГУМ, ЦУМ и 8 районных судов проверяют в Москве из-за угроз "минирования"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Торговые комплексы ГУМ, ЦУМ и восемь районных судов проверяют в Москве после анонимных угроз о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

"Идут проверки в ЦУМе, ГУМе и восьми районных судах, в том числе в Останкинском", – заявил специалист.

Ранее в понедельник, 2 декабря, аналогичные сообщения о заложенном взрывном устройстве поступили в отношении Лефортовского и Басманного районных судов. В этих и аналогичных случаях ситуация разворачивается похожим образом – сообщения о минировании приходят на электронную почту суда, после чего на место вызываются сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

На минувшей неделе "жертвами" доносов о размещении взрывного устройства стали Басманный, Останкинский, Тверской, Мещанский, Кузьминский и Измайловский районные суды. По итогам оперативной проверки стало известно, что информация была ложной.

