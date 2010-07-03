Сообщения об угрозе взрыва поступили в два столичных суда

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Около 100 человек эвакуировали из Лефортовского суда столицы из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

"Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту суда, после чего незамедлительно были предприняты меры к эвакуации сотрудников и посетителей", – сказала она.

Первовласенко отметила, что на месте работают полицейские и кинологи.

Кроме того, как сообщает Агентство "Москва", в связи с угрозой взрыва специалисты проверяют Басманный районный суд столицы.

"В Басманный районный суд Москвы поступила информация о заложенном в здании взрывном устройстве. Проведена эвакуация", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

На место вызвали оперативные службы.

Ранее сообщения о минировании зданий поступали в Басманный, Останкинский, Тверской, Мещанский, Кузьминский и Измайловский районные суды. По результатам оперативной проверки стало известно, что сообщения были ложными. После происшествия суды возобновили работу в обычном режиме.

