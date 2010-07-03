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Почти все "заминированные" суды в Москве возобновили работу после проверки. Об этом сообщает ТАСС.

"Проверка завершена, подозрительных предметов не обнаружено. Угроза взрыва оказалась ложной", – рассказали агентству в пресс-службе Тверского суда. Аналогичную информацию сообщили в Останкинском, Мещанском и Басманном судах.

Кузьминский суд также проверяли кинологи, опасных предметов не было найдено. Суд продолжил свою работу в штатном режиме.

В четверг днем из Тверского, Измайловского, Мещанского, Кузьминского, Басманного и Останкинского судов проводилась эвакуация людей из-за сообщений об угрозе взрыва, которые поступали на электронную почту. Позднее также появилась информация о проверке Тимирязевского районного суда.

В начале ноября жителя столицы изобличили в "минировании" здания главка полиции. 28 октября в ведомство поступило сообщение от безработного москвича 1986 года рождения о "минировании" здания на улице Петровке, доме 38. Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, где не обнаружили взрывных устройств. Вечером 2 ноября владелец телефона был задержан.

