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Москва 24

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Происшествия

08:49

Из трех столичных колледжей эвакуировали студентов

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неизвестный заявил о бомбах в трех столичных колледжах, сообщил Агентству "Москва" источник в оперативных службах.

Звонки поступили в пожарно-спасательный колледж на улице Нагатинской, в колледж полиции на улице Фабрициуса. Сейчас там проводится эвакуация.

Также на северо-западе столицы полиция проверяет колледж, расположенный на улице Маршала Тухачевского. Проинформированы все оперативные службы, включая ФСБ.

Ранее боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли на Каширском шоссе во время земляных работ. Снаряд передали специалистам для вывоза и утилизации.

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