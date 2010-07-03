Взрывотехники обезвредили 17 снарядов времен ВОВ в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"

Взрывотехники обнаружили и обезвредили 17 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны в лесу поселка Дорохово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО "Мособлпожспас".

Как уточняется, боеприпасы были найдены 8 ноября в Рузском городском округе. Их обезвредили работники поисково-спасательного отряда № 22 ГКУ МО "Мособлпожспас". Всего было обнаружено 10 минометных мин, четыре ручных гранаты РГД-33, два артиллерийских снаряда и один снаряд калибром 76 миллиметров.

Специалисты призывают горожан при обнаружении боеприпаса не трогать его. Следует незамедлительно сообщить экстренным службам о находке по телефону "112". Также до момента прибытия специалистов необходимо изолировать доступ посторонних лиц к опасному объекту.

Ранее снаряд 76-го калибра времен Великой Отечественной войны обнаружили у дома № 10, корпуса 1 по улице Народного Ополчения. Боеприпас был найден при проведении земляных работ.

В начале сентября снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на Открытом шоссе. А в конце августа жителей дома в Северном Чертанове эвакуировали из-за взрывного устройства. Гранату нашли в сточной трубе дети, игравшие на улице.

