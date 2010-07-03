Снаряд времен ВОВ обнаружили на северо-западе Москвы

Фото: МЧС РФ

Снаряд 76-го калибра времен Великой Отечественной войны обнаружили на северо-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Боеприпас нашли у дома 10, корпуса 1 по улице Народного Ополчения во время проведения земляных работ.

Район происшествия оцепила полиция. К месту находки направлены экстренные службы.

В начале сентября снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на Открытом шоссе. А в конце августа жителей дома в Северном Чертанове эвакуировали из-за взрывного устройства. Гранату нашли в сточной трубе дети, игравшие на улице.