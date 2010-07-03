Снаряд времен ВОВ обнаружили возле здания МИФИ

Фото: МЧС РФ

Боеприпас времен Великой Отечественной войны (ВОВ) нашли на Каширском шоссе во время земляных работ, сообщает Агентство "Москва".

Предмет с явными признаками коррозии обнаружили в районе дома 31. Согласно информации из открытых источников, там расположен Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".

Предмет передадут соответствующим специалистам для вывоза и утилизации.

В начале сентября снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на Открытом шоссе. А в конце августа жителей дома в Северном Чертанове эвакуировали из-за взрывного устройства. Гранату нашли в сточной трубе дети, игравшие на улице.