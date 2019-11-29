Сообщения об угрозе взрыва поступили в суды Москвы

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Басманный, Пресненский и Московский городской суды эвакуируют в связи с угрозой взрыва. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Людей эвакуируют из Басманного суда, где проходят прения по делу экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова", – заявили в правоохранительных органах.

По словам пресс-секретаря Московского городского суда Ульяны Солоповой, причиной эвакуации стала информация о заложенном взрывном устройстве. Аналогичная информация поступала в отношении Басманного суда.

Кроме того, более 260 посетителей и сотрудников Черемушкинского районного суда в Москве эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Здание было оперативно оцеплено. По результатам проверки стало известно, что сообщение о минировании оказалось ложным. Сотрудники правоохранительных органов не нашли никаких подозрительных предметов, как сообщил ТАСС.

Пресненский районный суд столицы также возобновил работу после эвакуации.

Также стало известно, что экстренные службы Москвы проверяют анонимную информацию о "минировании" здания Центрального телеграфа на Тверской улице.

Днем ранее аналогичные сообщения о минировании зданий поступали в Басманный, Останкинский, Тверской, Мещанский, Кузьминский и Измайловский районные суды. По результатам оперативной проверки стало известно, что сообщения были ложными. После происшествия суды возобновили работу в обычном режиме.

