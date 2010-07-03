Два человека пострадали из-за взрыва неизвестного предмета в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали в результате взрыва неустановленного предмета в Подмосковье, передает ТАСС.

Как уточнили в правоохранительных органах, ЧП произошло в деревне Каменки-Дранишниково Богородского городского округа. В частном доме взорвался неустановленный предмет.

Причины взрыва выясняются. Разрушений в результате случившегося не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативных служб.

7 декабря в жилом доме в Тюмени произошел хлопок газа. Возгорание случилось в квартире на первом этаже четырехэтажки.

Три человека пострадали и один погиб. Жертвой стал газовщик, его коллега получил травмы. Остальные пострадавшие – жильцы квартиры.

Эвакуация жильцов не проводилась. Пожар площадью 8 квадратных метров был потушен. Из-за взрыва повредилась входная дверь квартиры, было нарушено остекление в подъезде на трех этажах.