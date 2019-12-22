Один человек погиб при обрушении здания в Омске

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Один человек погиб при обрушении четырехэтажного здания в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Ларису Болдинову.

"Только что из-под завалов достали тело погибшего", – сказала Болдинова.

Четырехэтажное неэксплуатируемое здание частично обрушилось в момент демонтажа в Кировском округе. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения МЧС и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. Всего от МЧС задействовано 47 человек и 7 единиц техники.

3 декабря в четырехэтажном жилом доме в Белгородской области обрушилась стена с четвертого по первый этаж из-за взрыва газа. Дом восстановлению не подлежит.

