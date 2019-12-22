Четырехэтажная постройка обрушилась в Омске

Обрушение четырехэтажного здания произошло в Омске. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

Из сообщения следует, что в Кировском округе города Омска обрушилось неэксплатируемое здание на территории завода. К месту ЧП были отправлены пожарно-спасательные подразделения МЧС и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях.

Отмечается, что по прибытию подразделений МЧС произошло частичное обрушение трех этажей четырехэтажного здания. Также существует угроза обрушения перекрытия первого этажа.

Сейчас сотрудники МЧС производят расчистку места, чтобы установить кран для разбора завалов. На месте происшествия работают 17 человек личного состава и три единицы техники.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области сообщили "Интерфакс", что под завалами может находиться один человек, однако эта информация пока не подтверждена.

3 декабря в четырехэтажном жилом доме в Белгородской области обрушилась стена с четвертого по первый этаж из-за взрыва газа. Дом восстановлению не подлежит.

