Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стена рухнула на строителя при демонтаже фитнес-клуба в "Москва-Сити". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.

Инцидент произошел в ночь на 20 ноября в бизнес-центре "Северная башня" на Пресненской набережной. Как отмечается, в ходе работ стена внутри здания обрушилась на 37-летнего строителя.

Мужчину доставили в отделение реанимации. Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму.

Ранее в ходе строительства административного здания на Сретенке упала перегородка. В результате ЧП пострадал один человек. Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу № 1.

В августе в строящемся здании в Новосибирске рухнули перекрытия. Погибли два человека. Причиной инцидента могло стать нарушение требований при строительстве.

