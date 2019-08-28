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09:00 (обновлено 28.08.2019 10:20)

Перекрытия рухнули в строящемся здании в Новосибирске

происшествия

09:00

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Фото: соцсети

В строящемся здании в Новосибирске рухнули перекрытия, под завалами могут оставаться люди, передает "Интерфакс".

Происшествие случилось на улице Ударной. На площадке, где возводится новый объект, рухнули стена и перекрытия. Одного из 12 рабочих извлекли из-под завалов, судьба остальных пока неизвестна.

Причиной обрушения стены и перекрытий в реконструируемом здании в Новосибирске могло стать нарушение требований при строительстве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Поисково-спасательные работы ведут порядка 70 человек и 20 единиц техники.

21 августа в Североуральске в Свердловской области произошло обрушение горной породы на шахте Ново-Кальинская. Один рабочий оказался заблокирован.

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происшествия

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