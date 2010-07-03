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16:25

В шахте в Свердловской области произошло обрушение породы

происшествия

16:25

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В Североуральске в Свердловской области произошло обрушение горной породы на шахте Ново-Кальинская. Один рабочий оказался заблокирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По предварительным данным, в 16.40 (14.40 мск) на шахте, принадлежащей акционерному обществу СУБР, которое входит в холдинг РУСАЛ, произошел горный удар на глубине 1 тысяча 40 метров. В результате произошло обрушение горной породы.

По словам собеседницы агентства, на данный момент МЧС и спасатели предприятия разбирают завалы и проводят спасательную операцию.

Прокуратура Североуральска организовала проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при обрушении горной породы на руднике "Сарылах" в Оймяконском районе Якутии. Это случилось во время очистных работ.

В момент обрушения на смене было 16 человек, из них 15 эвакуировались сами. Однако одного из горняков завалило. Его тело достали из-под завалов уже без признаков жизни.

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происшествия

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