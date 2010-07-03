Горняк погиб при обрушении породы на руднике в Якутии

Фото: Пресс-служба Службы спасения Якутии/ТАСС

Один человек погиб при обрушении горной породы на руднике "Сарылах" в Оймяконском районе Якутии. ЧП произошло во время очистных работ, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным спасателей, в момент обрушения на смене находились 16 человек. Из них 15 удалось эвакуироваться самостоятельно. "Из-под завала извлечено тело работника рудника, без признаков жизни. Организована доставка тела на поверхность", − уточнили представители МЧС.

Отмечается что, задымленности и запыленности в руднике нет. На месте находятся специалисты горно-спасательного отряда в составе пяти человек. Как добавили в пресс-службе ведомства, происшествие не повлияло на работу рудника и сейчас он действует в штатном режиме.

В середине июля сообщалось, что один горняк погиб при обрушении породы в вентиляционном штреке на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровской области. В шахте тогда находились 66 человек.