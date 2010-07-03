Горняк погиб при обрушении породы в кузбасской шахте

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Горная порода обрушилась в вентиляционном штреке на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровской области. В шахте в этот момент находились 66 человек. О происшествии сообщила пресс-служба МЧС.

Погиб комбайнер. Его тело доставили на поверхность.

Остальных шахтеров решили не эвакуировать. Работы по добыче продолжаются.

Ранее в Кемеровской области в шахте имени Тихова были выявлены нарушения требований безопасности. Приставы приостановили работу подъемника.

В последний год на этой шахте произошло несколько несчастных случаев. В июне в конвейерном штреке погиб горнорабочий. Зимой там произошел выброс метана и последовал завал, погиб один человек. В сентябре 2018 года на производстве вышел из строя насос, из-за этого шахтеров эвакуировали из-за подтопления. Весной 2018 года остановился главный вентилятор и произошло задымление, однако никто не пострадал.

