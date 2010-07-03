Горняк погиб при обрушении породы в кузбасской шахте

Горная порода обрушилась в вентиляционном штреке на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровской области. В шахте в этот момент находились 66 человек. О происшествии сообщила пресс-служба МЧС.
Погиб комбайнер. Его тело доставили на поверхность.
Остальных шахтеров решили не эвакуировать. Работы по добыче продолжаются.
Ранее в Кемеровской области в шахте имени Тихова были выявлены нарушения требований безопасности. Приставы приостановили работу подъемника.
В последний год на этой шахте произошло несколько несчастных случаев. В июне в конвейерном штреке погиб горнорабочий. Зимой там произошел выброс метана и последовал завал, погиб один человек. В сентябре 2018 года на производстве вышел из строя насос, из-за этого шахтеров эвакуировали из-за подтопления. Весной 2018 года остановился главный вентилятор и произошло задымление, однако никто не пострадал.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.