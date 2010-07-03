Приостановлена работа подъемника шахты в Кузбассе, где с начала года погибли два горняка

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В Кемеровской области приставы приостановили работу подъемника шахты имени Тихова, где выявлены нарушения требований безопасности. Об этом говорится на сайте ФССП по региону.

"Участок внутришахтного транспорта не укомплектован обученным персоналом для обслуживания подъемника, с апреля 2019 года не ведется осмотр подъемника и канатов, на устье вертикальной вентиляционной скважины отсутствует решетка перекрытия от падения людей", – указано в сообщении.

За последний год на шахте произошло несколько инцидентов. В конце июня в конвейерном штреке погиб горнорабочий. Зимой там произошел выброс метана и последовал завал – еще один человек в результате погиб. В сентябре прошлого года на производстве вышел из строя насос – шахтеров пришлось эвакуировать из-за подтопления. А весной 2018 года случилась остановка главного вентилятора и последующее задымление – в этом случае никто не пострадал, потребовалась лишь срочная эвакуация.

В начале июня на шахте "Распадская" в Кемеровской области произошло обрушение породы. В результате инцидента погиб один человек. Всего под землей в момент ЧП находились 473 человека.

