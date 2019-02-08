Прокуратура начала проверку после смертельной аварии в Кузбассе

Прокуратура Кемеровской области начала проверку после ДТП с вахтовым автобусом, которое унесло жизни шести рабочих разреза "Распадский". Об этом сообщает сайт ведомства.

Утром 8 февраля автобус, перевозивший 22 сотрудников, перевернулся на технологической дороге разреза "Распадский". Выживших рабочих сразу после аварии отвезли в больницу.

На место трагедии выехал прокурор Междуреченска Дмитрий Григорьев.

Ранее местное управление СК возбудил уголовное дело после аварии. В районе ЧП работают экстренные службы. Как уточнили спасатели, к трассе выезжали пять отделений военизированных горноспасательных отрядов.