Шесть человек погибли в результате ДТП с автобусом в Кемеровской области

В Междуреченске Кемеровской области произошло ДТП с автобусом, сообщает "Интерфакс". В транспортном месте находилось 22 сотрудника разреза "Распадский". Шесть человек погибли, еще 16 пострадали.

Авария произошла рано утром 8 февраля. Автобус с вахтовиками вылетел с технологической дороги на территории разреза в обрыв.

Всех пострадавших госпитализировали. На месте случившегося работают экстренные службы.

В МЧС по Кемеровской области уточнили, что на месте происшествия работали пять отделений военизированных горноспасательных отрядов.