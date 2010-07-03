При обрушении породы на шахте "Распадская" погиб горняк

На шахте "Распадская" в Кемеровской области произошло обрушение породы. В результате инцидента погиб один человек.
"На участке лавы произошло обрушение кровли (горной породы, расположенной над пластом полезного ископаемого), участок обрушения небольшой, погиб один человек", – цитирует ТАСС источник в экстренных службах. Всего под землей в момент ЧП находились 473 человека.
Шахта работает в штатном режиме, угрозы дальнейшего обрушения нет.
В феврале 2019 года на шахте имени Тихова в Кузбассе погиб рабочий. На предприятии произошел внезапный выброс угля и метана. Машинист горных выемочных машин скончался на месте происшествия. Горнорабочий очистного забоя получил травмы и был госпитализирован.
В этот же день в ДТП попал вахтовый автобус, перевозивший сотрудников разреза "Распадский". В результате аварии погибли шесть шахтеров, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.
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