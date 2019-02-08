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11:58

Рабочий погиб в шахте на Кузбассе

происшествия

11:58

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

На шахте имени Тихова в Кемеровской области погиб рабочий. В связи с инцидентом региональная прокуратура проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, утром 8 февраля на шахте произошел внезапный выброс угля и метана. Машинист горных выемочных машин скончался на месте происшествия. Горнорабочий очистного забоя получил травмы и был госпитализирован.

Расследованием инцидент займется комиссия, в которую войдут сотрудники кемеровской межрайонной прокуратуры за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Ранее в этот день в ДТП попал вахтовый автобус, перевозивший сотрудников разреза "Распадский". В результате аварии погибли шесть шахтеров, еще 16 получили травмы различной степени тяжести. По данному факту возбудили уголовное дело.

происшествия

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