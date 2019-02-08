Уголовное дело возбуждено после ДТП на Кузбассе

Кемеровские следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием автобуса, перевозившего сотрудников разреза "Распадский". Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Вахтовый автобус, перевозивший 22 рабочих, опрокинулся в кювет, упав с высоты около восьми метров, утром 8 февраля. В результате инцидент погибли шесть человек, еще 16 были госпитализированы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Виновникам грозит до семи лет лишения свободы.
Следователям установят, в каком состоянии находился автобус, и соответствовало ли его техническое оснащение погодным условиям. Кроме того, предстоит выяснить, проходил ли водитель медицинское освидетельствование перед выходом на линию.
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