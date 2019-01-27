Перекрытие обрушилось в пермской многоэтажке

Жителей многоквартирного дома в Перми эвакуируют из-за обрушения перекрытия. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает краевой главк МЧС.
О случившемся спасатели узнали в 13:15 по местному времени (15:15 по Москве). Отмечается, что рухнуло перекрытие между крышей построенного 26 лет назад 14-этажного здания на улице Революции и техническим этажом. Причины происшествия сейчас выясняются.
На место выехали пожарно-спасательные подразделения, полицейские, фельдшеры, а также представители администрации города, службы спасения, электрических сетей и министр территориальной безопасности Пермского края.
В настоящее время власти решают вопрос с временным размещением людей. По предварительным сведениям, нет угрозы обрушения дома. Также известно, что ни одна из квартир не была повреждена.
"Несущие конструкции здания и кровли повреждений не получили", – добавили в ведомстве, уточнив, что труба горячего водоснабжения, которую уже перекрыли.
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