Человек пострадал при падении перегородки на стройке в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В ходе строительства административного здания в центре столицы упала перегородка. Один человек пострадал, сообщает РИА Новости.

"При проведении отделочных работ на втором этаже административного здания новой постройки на улице Сретенке произошло падение перегородки на строителя", – сообщили агентству.

Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу № 1. Сейчас выясняются обстоятельства ЧП.

Ранее в Сети появились кадры из Делегатского парка, где 1 сентября пострадали двое мальчиков. Они упали с тарзанки и получили серьезные травмы. Их экстренно доставили в больницу. Следственный комитет начал проверку по факту ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

