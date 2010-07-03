В бывшем детском лагере в Подмосковье произошло обрушение

Фото: телеграм-канал Mash

В здании бывшего детского лагеря в Сергиевом Посаде произошло обрушение, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о пятиэтажном здании бывшего пионерлагеря в поселке Новая Шурма. Сообщение о ЧП поступило в 14:40. Обрушение произошло при разборке объекта.

По словам очевидцев, под завалами могут находиться четверо рабочих, которые занимались разбором строения. Само здание не функционировало. На месте происшествия работают 36 человек и 12 единиц техники.

Видео: телеграм-канал Mash

В августе произошло обрушение в двухэтажном здании в Новосибирске. Рухнула стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом в котлован. Глава региона Андрей Травников поручил координировать работу заместителю губернатора Сергею Семке.

Экстренные службы заявляли, что наиболее вероятной причиной ЧП стало нарушение требований проведения строительных работ. В результате погибли три человека.

