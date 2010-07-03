В МЧС подтвердили данные о двух погибших при обрушении здания в Новосибирске

В МЧС подтвердили информацию о двух погибших при обрушении здания в Новосибирске, передает ТАСС.
Тело второго погибшего извлекли из-под завалов. Мэр города Анатолий Локоть добавил, что еще двое госпитализированы.
По предварительной информации, инцидент произошел в двухэтажном здании перекачивающей насосной станции размером 10х30 м. Часть здания находится на реконструкции, часть снесена.
Стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом в котлован, обрушилась. Спасатели разбирают завалы.
Наиболее вероятной причиной случившегося в экстренных службах называли нарушение требований проведения строительных работ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье.
Правительство Новосибирской области координирует работу по ликвидации последствий ЧП. По поручению главы региона Андрея Травникова этим занимается заместитель губернатора Сергей Семка. Власти также рассмотрят вопросы об оказании мер помощи пострадавшим и другой необходимой поддержке.
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