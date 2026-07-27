Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 16:11

Культура

Пиратская копия "Одиссеи" собрала более 2,1 млн просмотров в X

Фото: кадр из фильма "Одиссея"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Syncopy, Universal Pictures

Пиратская копия нового фильма Кристофера Нолана "Одиссея" менее чем за три часа собрала более 2,1 миллиона просмотров в социальной сети X. Об этом сообщил журнал Variety.

В соцсети 25 июля появился пост с записью ленты в высоком качестве. Аккаунт, разместивший фильм, был заблокирован, а сам пост удален с платформы.

"Мы узнали о неправомерной публикации фильма и сразу же инициировали процедуру его удаления. Мы серьезно относимся к нарушению авторских прав", – прокомментировала инцидент кинокомпания Universal Pictures.

Как отмечает Variety, утечка не отразилась на растущих кассовых сборах картины.

"Одиссея" возглавила кинопрокат в России и странах СНГ по итогам прошедших выходных. В частности, с 23 по 26 июля кассовые сборы фильма составили 167 миллионов рублей.

Вторую строчку рейтинга заняла комедия "На деревню дедушке – 2", заработавшая 76,1 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров фильм "Майкл" (60,8 миллиона рублей).

Читайте также


культуракиноза рубежом

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика