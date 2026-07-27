Пиратская копия "Одиссеи" собрала более 2,1 млн просмотров в X

Фото: кадр из фильма "Одиссея"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Syncopy, Universal Pictures

Пиратская копия нового фильма Кристофера Нолана "Одиссея" менее чем за три часа собрала более 2,1 миллиона просмотров в социальной сети X. Об этом сообщил журнал Variety.

В соцсети 25 июля появился пост с записью ленты в высоком качестве. Аккаунт, разместивший фильм, был заблокирован, а сам пост удален с платформы.

"Мы узнали о неправомерной публикации фильма и сразу же инициировали процедуру его удаления. Мы серьезно относимся к нарушению авторских прав", – прокомментировала инцидент кинокомпания Universal Pictures.

Как отмечает Variety, утечка не отразилась на растущих кассовых сборах картины.

"Одиссея" возглавила кинопрокат в России и странах СНГ по итогам прошедших выходных. В частности, с 23 по 26 июля кассовые сборы фильма составили 167 миллионов рублей.

Вторую строчку рейтинга заняла комедия "На деревню дедушке – 2", заработавшая 76,1 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров фильм "Майкл" (60,8 миллиона рублей).