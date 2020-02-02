Кровля обрушилась на посетителей кафе в Новосибирске

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Кровля раздевалки кафе обрушилась на бульваре Молодежи в Новосибирске. Спасатели извлекли из-под завалов пять человек, один из них погиб. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

В МЧС уточнили, что погибшей оказалась девушка. Трое пострадавших получили легкие травмы, еще один находится в тяжелом состоянии. Поисковые работы завершены, людей под завалами нет. В отделе ГО и ЧС Советского района агентству заявили, что кровля обвалилась в пристройке кафе под тяжестью снега.

"Само кафе находится в добротном хорошем здании типа бокса. Пристройка в кафе – раздевалка. От снега крыша обвалилась, потому что слой снега был большой, крыша была деревянная", – сказал собеседник.

Обрушение произошло на площади 240 квадратных метров. Около 200 человек эвакуировались. На месте работали 80 человек. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

15 января в Уфе после взрыва бытового газа в жилом доме обрушилась стена и обвалился потолок. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе ребенок. Эвакуировалось более 30 человек.