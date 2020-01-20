Пять человек погибли при прорыве трубы в отеле Перми

Фото: скриншот с видео МЧС

Пять человек погибли в хостеле в Перми после прорыва трубы отопления. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что тела были обнаружены в ходе проведения работ по откачиванию горячего теплоносителя. Личности погибших устанавливаются.

По информации властей, прорыв произошел в отеле "Карамель" в Индустриальном районе. Первая бригада скорой помощи прибыла через 10 минут после вызова.

На место происшествия выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. Власти обещали оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

В 2018 году два человека погибли в кафе Санкт-Петербурга после прорыва внутриквартального трубопровода, когда решили вернуться за своими вещами.