Врачи пересадили кожу обварившемуся в коллекторе подростку

Врачи сделали операцию по пересадке кожи подростку, обварившемуся в коллекторе в Капотне, передает телеканал "Москва 24". По словам медиков, сейчас молодой человек приходит в себя после операции.

Лечащий врач подростка рассказал, что день молодого человека начинается с обезболивающих. Он поступил в отделение с поражением 30 процентов кожи, пять из которых нуждались в хирургическом вмешательстве.

Его друг рассказал, что во время прогулки они увидели пар из под земли и подошли погреть руки. В этот момент земля под их ногами начала проваливаться – один из них упал спиной вперед и, буквально, обварился в кипятке. Второй пытался его вытащить, но сделать это получилось уже тогда, когда на помощь подоспели очевидцы.

В данный момент правоохранители проводят проверку по данному происшествию.