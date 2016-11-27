Врачи пересадили кожу обварившемуся в коллекторе подростку

Врачи сделали операцию по пересадке кожи подростку, обварившемуся в коллекторе в Капотне, передает телеканал "Москва 24". По словам медиков, сейчас молодой человек приходит в себя после операции.
Лечащий врач подростка рассказал, что день молодого человека начинается с обезболивающих. Он поступил в отделение с поражением 30 процентов кожи, пять из которых нуждались в хирургическом вмешательстве.
Его друг рассказал, что во время прогулки они увидели пар из под земли и подошли погреть руки. В этот момент земля под их ногами начала проваливаться – один из них упал спиной вперед и, буквально, обварился в кипятке. Второй пытался его вытащить, но сделать это получилось уже тогда, когда на помощь подоспели очевидцы.
В данный момент правоохранители проводят проверку по данному происшествию.
История вопросаНесчастный случай произошел вечером 9 ноября в 3-м квартале Капотни. Там прорвало подземную трубу и образовался провал в грунте. Но из-за сильного снега ямы не было видно.
По словам свидетелей, один ребенок встал на асфальт, поскользнулся и свалился в яму с горячей водой. Его друг попытался его вытащить, но тоже упал. Последний получил ожог стопы площадью четыре процента. Его состояние врачи оценили как удовлетворительное.