Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом премии мира Международной федерации футбола. Глава FIFA Джанни Инфантино вручил политику золотую медаль и кубок.

"Господин президент, это ваша награда, ваша премия мира. Здесь также красивая медаль, которую вы можете носить где угодно", – приводит слова Инфантино РИА Новости.

В тексте сертификата указано, что премия вручена Трампу в признание его исключительных действий по продвижению мира и единства по всему миру.

При этом, выступая на церемонии жеребьевки ЧМ-2026 в Вашингтоне, президент США заявил, что не стремится к наградам и сосредоточен на спасении жизней. Он выразил намерение продолжать работать ради мира и безопасности. В частности, по его словам, урегулирование конфликта на Украине может быть на подходе.

После вручения награды Трамп заявил, что это "поистине одна из великих почестей" в его жизни. Он также поблагодарил свою семью, в особенности супругу Меланью.

Трамп ранее подчеркивал, что США очень напряженно работают над завершением украинского конфликта. Владимир Путин подтвердил, что Штаты активно ищут для этого решение. По мнению президента России, Вашингтон имеет свое понимание, почему конфликт на Украине должен быть завершен как можно скорее.

Путин также призвал правительство Украины осознать, что наилучший способ решить проблемы – это переговоры.