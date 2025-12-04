Фото: kremlin.ru

Властям Украины нужно осознать, что наилучший способ решить проблемы – это переговоры. Об этом в беседе с каналом India Today заявил Владимир Путин.

"Мышление этого (киевского. – Прим. ред.) режима действительно напоминает неонацистский режим, потому что крайний национализм и неонацизм – понятия почти неразличимые", – добавил российский лидер.

По его словам, Россия не отказывает Украине в обеспечении ее безопасности, так как каждая страна имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность. Однако это не должно происходить за счет безопасности самой России.

Ранее Путин заявил, что Россия освободит Донбасс и Новороссию в любом случае – военным или иным путем. Во втором случае войска Украины сами оставят территории и перестанут уничтожать мирное население.

Глава государства также отметил, что США активно ищут решение украинского конфликта. В том числе из-за гуманитарных соображений. Россия также хочет завершить войну, которую Запад развязал против нее руками Украины, отметил президент РФ.