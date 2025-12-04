Форма поиска по сайту

04 декабря, 09:52

Политика

Путин заявил, что Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса

Фото: kremlin.ru

Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, но Киев предпочитает воевать. Об этом заявил Владимир Путин в интервью индийским журналистам, отрывки из которого были показаны на YouTube-канале журнала India Today.

Президент уточнил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не хотели жить с Украиной и выразили это на референдуме.

"Мы пытались выстроить отношения между остальной частью Украины и этими республиками. Потом, когда поняли, что это невозможно, что их просто уничтожают, мы были вынуждены их признать", – сказал он и добавил, что Донбасс и Новороссия будут освобождены военным или другим путем.

Глава государства отметил, что сейчас американские представители в украинском вопросе занимаются челночной дипломатией.

"Вот они чем занимаются? Челночная дипломатия. Поговорили с представителем Украины, потом поговорили с европейцами, потом приехали к нам, потом у них опять встреча с украинцами и европейцами", – объяснил он.

Ранее Путин рассказал, что Россия действует на Украине "хирургическим способом". По его мнению, происходящее там не является войной в прямом или современном смысле этого слова.

При этом украинские власти живут "как будто в другом мире" и занимаются другими делами, а не решением вопросов в зоне боевых действий, подчеркнул российский лидер.

Путин заявил об особом значении освобожденного Красноармейска для СВО

Сюжет: Переговоры по Украине
власть политика

