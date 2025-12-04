Форма поиска по сайту

Трамп заявил, что условия для мира на Украине сильно ухудшились для Киева

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что условия урегулирования украинского конфликта значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в феврале. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

"Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал (Зеленскому. – Прим. ред.), что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования", – цитирует Трампа РИА Новости.

Однако, как отметил лидер США, Зеленский не последовал его совету и отказался обсуждать мирные договоренности.

Спецпосланник США Стив Уиткофф встретился с Владимиром Путиным 2 декабря. Стороны обсудили мирный план США по украинскому урегулированию. Путин заявил Уиткоффу, что Россия может согласиться с частью позиций, но некоторые моменты вызывают критику.

Уиткофф доложил Трампу об итогах переговоров. Глава Белого дома назвал встречу хорошей, подчеркнув, что у американской стороны сложилось впечатление, что Россия действительно настроена на мирное завершение конфликта.

Ушаков заявил об отказе украинцев продолжать стамбульские переговоры

