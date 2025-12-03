Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 22:51

Политика
Главная / Новости /

Reuters: Уиткофф и Кушнер доложили Трампу об итогах переговоров с Путиным

Уиткофф и Кушнер доложили Трампу об итогах переговоров с Путиным

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер доложили главе Белого дома об итогах переговоров с Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника администрации США.

По данным агентства, они назвали встречу с Россией обстоятельной и продуктивной. Также о переговорах в Москве была проинформирована и украинская сторона.

Уиткофф прибыл в Россию 2 декабря по поручению Трампа. Встреча прошла в Кремле. С российской стороны в ней участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Открытая часть продлилась 50 секунд, после чего стороны приступили к переговорам, которые заняли почти 5 часов. Участники встречи обсудили мирный план США по украинскому урегулированию.

Путин заявил Уиткоффу, что Россия может согласиться с частью позиций, но некоторые моменты вызывают критику. Страны намерены продолжать открытые контакты по теме.

Важные политические сигналы передал Путин через Уиткоффа Трампу

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика