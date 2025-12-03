Reuters: Уиткофф и Кушнер доложили Трампу об итогах переговоров с Путиным

03 декабря, 22:51Политика
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер доложили главе Белого дома об итогах переговоров с Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника администрации США.
По данным агентства, они назвали встречу с Россией обстоятельной и продуктивной. Также о переговорах в Москве была проинформирована и украинская сторона.
Уиткофф прибыл в Россию 2 декабря по поручению Трампа. Встреча прошла в Кремле. С российской стороны в ней участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Открытая часть продлилась 50 секунд, после чего стороны приступили к переговорам, которые заняли почти 5 часов. Участники встречи обсудили мирный план США по украинскому урегулированию.
Путин заявил Уиткоффу, что Россия может согласиться с частью позиций, но некоторые моменты вызывают критику. Страны намерены продолжать открытые контакты по теме.
