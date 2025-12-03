Reuters: Уиткофф и Кушнер доложили Трампу об итогах переговоров с Путиным

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер доложили главе Белого дома об итогах переговоров с Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника администрации США.

По данным агентства, они назвали встречу с Россией обстоятельной и продуктивной. Также о переговорах в Москве была проинформирована и украинская сторона.

Уиткофф прибыл в Россию 2 декабря по поручению Трампа. Встреча прошла в Кремле. С российской стороны в ней участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Открытая часть продлилась 50 секунд, после чего стороны приступили к переговорам, которые заняли почти 5 часов. Участники встречи обсудили мирный план США по украинскому урегулированию.

Путин заявил Уиткоффу, что Россия может согласиться с частью позиций, но некоторые моменты вызывают критику. Страны намерены продолжать открытые контакты по теме.