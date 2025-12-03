Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 15:50

Политика
Главная / Истории /

Песков: переговоры по урегулированию ситуации на Украине должны проходить в тишине

"Точки разногласий": как прошли переговоры России и США в Кремле

В ночь на 3 декабря в Москве завершилась почти пятичасовая встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Как она прошла и о чем договорились стороны – в нашем материале.

"Суть договорились не раскрывать"

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву 2 декабря. Вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым он прогулялся по Москве. Они пообедали в одном из московских ресторанов, после чего прошлись по центру столицы и полюбовались Большим театром.

После этого Уиткофф и Кушнер отправились в Кремль для переговоров с Владимиром Путиным по вопросам достижения долгосрочного мира на Украине. С российской стороны в беседе также участвовали Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Встреча началась с открытой части, которая продлилась 50 секунд. Стороны обсудили прогулку по Москве, а Путин отметил, что власти города "по праву гордятся тем, что сделали для развития столицы". Уиткофф, в свою очередь, ответил, что "это удивительный город".

При этом еще до переговоров президент РФ прокомментировал ход мирного процесса и высказал свою позицию в отношении роли европейских стран.

"Они (страны Европы. – Прим. ред.) обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров. Но хочу отметить, что их никто не отстранял – они сами отстранились", – сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что европейские партнеры не только отказались от собственного участия, но и создают препятствия для усилий США.

"Результаты сегодня тоже не нравятся (Европе. – Прим. ред.), они начали мешать действующей администрации Соединенных Штатов и президенту Трампу достичь мира с помощью переговоров", – добавил Путин.

При этом он отметил, что Россия допускает возвращение европейцев к обсуждению, если их подход будет основываться "на реальной ситуации на земле".

В итоге закрытая часть переговоров заняла почти пять часов. Как отметил позднее Ушаков, беседа была полезной, конструктивной и весьма содержательной. Он уточнил, что стороны обсудили суть мирного плана США, а не какие-то конкретные формулировки.

"Был документ, который содержал 27 пунктов, – он нам был передан, мы с ним ознакомились, естественно, хотя мы не работали над формулировками и никаких дискуссий с американскими коллегами на этот счет не было. Затем мы получили еще несколько документов, а именно четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались", – отметил Ушаков.

Путин сообщил Уиткоффу, что Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана, однако определенные моменты вызывают критику российской стороны, подчеркнул он. Помимо прочего, на переговорах обсуждались территориальные проблемы, без которых Россия не видит решения кризиса.

Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемыми, их можно обсуждать.
Юрий Ушаков
помощник президента РФ

Вместе с тем обеим сторонам предстоит проделать еще большую работу, отметил помощник президента.

Ушаков также подчеркнул, что Россия и Штаты договорились о неразглашении сути переговоров.

Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какой прогресс мы сумеем достичь на этом пути, на котором будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИДов и других ведомств.
Юрий Ушаков
помощник президента РФ

Последующие контакты с американскими переговорщиками будут включать в себя обсуждения по телефону, добавил он.

"Слабая позиция"

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Москва исходит из позиции, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине должны продолжаться в тишине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Имеется понимание, что чем больше в тишине будут эти переговоры вестись, тем больше продуктивность этих переговоров", – пояснил он.

При этом Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин отказался от мирного плана США по Украине.

"Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера в первый раз. И опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса", – сказал Песков.

В свою очередь, Владимир Зеленский ранее заявил, что ожидает от американской стороны "соответствующих сигналов" после московской встречи. При этом, по его мнению, простых решений по урегулированию конфликта не будет.

"Я думаю, что от этих сигналов будут зависеть будущие и следующие шаги. Шаги будут изменяться в течение сегодняшнего дня. Я готов к встрече с Трампом, все зависит от сегодняшних разговоров", – сказал он журналистам на совместном брифинге с ирландским премьером Михолом Мартином 2 декабря.

По словам украинского лидера, "сейчас есть 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве и доработаны во Флориде". При этом он считает, что "некоторые вещи надо доработать".

При этом экс-премьер Украины Николай Азаров по итогам встречи в Кремле заявил ТАСС, что Зеленский на данный момент находится "в очень слабой позиции, как и весь киевский режим".

"В Верховной раде начались разногласия среди тех, кого он считал своими ближайшими партнерами. У него сложный период. В силу этого, возможно, пойдет процесс быстрее", – сказал он.

Комментируя переговоры, госсекретарь США Марко Рубио обозначил основную точку разногласий: по его словам, это 20% территории ДНР, которые остаются под контролем Украины.

Кроме того, он подчеркнул исключительную роль США в посредничестве.

Мы вовлечены только потому, что мы единственные, кому это под силу. Европейские страны? Этого не может сделать никто не в мире.
Марко Рубио
госсекретарь США

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что переговоры в Москве являются важным шагом в процессе украинского урегулирования, и подтвердил тесную координацию действий с Вашингтоном.

"Прошлая ночь, конечно, была важной. Будут и другие шаги, но вы не услышите от меня комментариев по каждому промежуточному этапу. Мы тесно координируемся с американцами, но не комментируем каждый шаг", – сказал он по прибытии в Брюссель на встречу министров иностранных дел стран альянса.

Кроме того, генсек НАТО сообщил о значительных объемах военной помощи Украине. По его словам, страны альянса уже закупили через американскую программу PURL вооружений на 4 миллиарда евро.

"До конца года мы рассчитываем, что будет 5 миллиардов евро. Это, в первую очередь, боеприпасы, особенно для ПВО", – заявил он.

Рютте также обозначил планы на следующий год, согласно которым закупки должны достичь уровня 1 миллиарда евро в месяц.

В свою очередь, по мнению The Telegraph, текущая ситуация свидетельствует о том, что Россия, добиваясь успехов на поле боя, приобретает решающую роль в определении условий мирного урегулирования.

Читайте также


Веткина Анастасия

Сюжет: Спецоперация на Украине
политиказа рубежомистории

Главное

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика