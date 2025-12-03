В ночь на 3 декабря в Москве завершилась почти пятичасовая встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Как она прошла и о чем договорились стороны – в нашем материале.

"Суть договорились не раскрывать"

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву 2 декабря. Вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым он прогулялся по Москве. Они пообедали в одном из московских ресторанов, после чего прошлись по центру столицы и полюбовались Большим театром.

После этого Уиткофф и Кушнер отправились в Кремль для переговоров с Владимиром Путиным по вопросам достижения долгосрочного мира на Украине. С российской стороны в беседе также участвовали Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Встреча началась с открытой части, которая продлилась 50 секунд. Стороны обсудили прогулку по Москве, а Путин отметил, что власти города "по праву гордятся тем, что сделали для развития столицы". Уиткофф, в свою очередь, ответил, что "это удивительный город".

При этом еще до переговоров президент РФ прокомментировал ход мирного процесса и высказал свою позицию в отношении роли европейских стран.

"Они (страны Европы. – Прим. ред.) обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров. Но хочу отметить, что их никто не отстранял – они сами отстранились", – сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что европейские партнеры не только отказались от собственного участия, но и создают препятствия для усилий США.

"Результаты сегодня тоже не нравятся (Европе. – Прим. ред.), они начали мешать действующей администрации Соединенных Штатов и президенту Трампу достичь мира с помощью переговоров", – добавил Путин.

При этом он отметил, что Россия допускает возвращение европейцев к обсуждению, если их подход будет основываться "на реальной ситуации на земле".

В итоге закрытая часть переговоров заняла почти пять часов. Как отметил позднее Ушаков, беседа была полезной, конструктивной и весьма содержательной. Он уточнил, что стороны обсудили суть мирного плана США, а не какие-то конкретные формулировки.

"Был документ, который содержал 27 пунктов, – он нам был передан, мы с ним ознакомились, естественно, хотя мы не работали над формулировками и никаких дискуссий с американскими коллегами на этот счет не было. Затем мы получили еще несколько документов, а именно четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались", – отметил Ушаков.

Путин сообщил Уиткоффу, что Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана, однако определенные моменты вызывают критику российской стороны, подчеркнул он. Помимо прочего, на переговорах обсуждались территориальные проблемы, без которых Россия не видит решения кризиса.



Юрий Ушаков помощник президента РФ Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемыми, их можно обсуждать.

Вместе с тем обеим сторонам предстоит проделать еще большую работу, отметил помощник президента.

Ушаков также подчеркнул, что Россия и Штаты договорились о неразглашении сути переговоров.



Юрий Ушаков помощник президента РФ Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какой прогресс мы сумеем достичь на этом пути, на котором будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИДов и других ведомств.

Последующие контакты с американскими переговорщиками будут включать в себя обсуждения по телефону, добавил он.

"Слабая позиция"

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Москва исходит из позиции, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине должны продолжаться в тишине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Имеется понимание, что чем больше в тишине будут эти переговоры вестись, тем больше продуктивность этих переговоров", – пояснил он.

При этом Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин отказался от мирного плана США по Украине.

"Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера в первый раз. И опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса", – сказал Песков.

В свою очередь, Владимир Зеленский ранее заявил, что ожидает от американской стороны "соответствующих сигналов" после московской встречи. При этом, по его мнению, простых решений по урегулированию конфликта не будет.

"Я думаю, что от этих сигналов будут зависеть будущие и следующие шаги. Шаги будут изменяться в течение сегодняшнего дня. Я готов к встрече с Трампом, все зависит от сегодняшних разговоров", – сказал он журналистам на совместном брифинге с ирландским премьером Михолом Мартином 2 декабря.

По словам украинского лидера, "сейчас есть 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве и доработаны во Флориде". При этом он считает, что "некоторые вещи надо доработать".

При этом экс-премьер Украины Николай Азаров по итогам встречи в Кремле заявил ТАСС, что Зеленский на данный момент находится "в очень слабой позиции, как и весь киевский режим".

"В Верховной раде начались разногласия среди тех, кого он считал своими ближайшими партнерами. У него сложный период. В силу этого, возможно, пойдет процесс быстрее", – сказал он.

Комментируя переговоры, госсекретарь США Марко Рубио обозначил основную точку разногласий: по его словам, это 20% территории ДНР, которые остаются под контролем Украины.

Кроме того, он подчеркнул исключительную роль США в посредничестве.



Марко Рубио госсекретарь США Мы вовлечены только потому, что мы единственные, кому это под силу. Европейские страны? Этого не может сделать никто не в мире.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что переговоры в Москве являются важным шагом в процессе украинского урегулирования, и подтвердил тесную координацию действий с Вашингтоном.

"Прошлая ночь, конечно, была важной. Будут и другие шаги, но вы не услышите от меня комментариев по каждому промежуточному этапу. Мы тесно координируемся с американцами, но не комментируем каждый шаг", – сказал он по прибытии в Брюссель на встречу министров иностранных дел стран альянса.

Кроме того, генсек НАТО сообщил о значительных объемах военной помощи Украине. По его словам, страны альянса уже закупили через американскую программу PURL вооружений на 4 миллиарда евро.

"До конца года мы рассчитываем, что будет 5 миллиардов евро. Это, в первую очередь, боеприпасы, особенно для ПВО", – заявил он.

Рютте также обозначил планы на следующий год, согласно которым закупки должны достичь уровня 1 миллиарда евро в месяц.

В свою очередь, по мнению The Telegraph, текущая ситуация свидетельствует о том, что Россия, добиваясь успехов на поле боя, приобретает решающую роль в определении условий мирного урегулирования.