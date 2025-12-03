Форма поиска по сайту

03 декабря, 12:41

Политика

Песков назвал неверной формулировку об отказе Путина от плана США

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин отказался от мирного плана США по Украине, обсуждение которого состоялось в Кремле 2 декабря.

"Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера в первый раз. И опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса", – заявил Песков.

В Кремле считают, что переговоры с США по урегулированию украинского конфликта лучше вести в тишине. По словам Пескова, американская сторона придерживается аналогичного принципа.

Он также отметил, что разговор между Путиным и американским лидером Дональдом Трампом возможен в любой момент. Однако сейчас результаты должны быть достигнуты на экспертном уровне.

В Россию 2 декабря по поручению Трампа прибыл спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Российский лидер принял его и зятя Трампа Джареда Кушнера в Кремле. Встреча началась с открытой части, которая продлилась 50 секунд. Всего переговоры заняли около 5 часов.

Стороны обсудили мирный план США по украинскому урегулированию. Путин заявил Уиткоффу, что Россия может согласиться с частью позиций из американского предложения, но некоторые моменты вызывают критику. В итоге беседы Россия и США пока не пришли к компромиссу, однако намерены продолжать открытые контакты по теме.

Ушаков рассказал, как прошли переговоры Путина и Уиткоффа

