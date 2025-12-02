Фото: whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине в Москве.

По словам американского лидера, его главной целью остается спасение тысяч жизней каждый месяц.

"Все, что я могу вам сказать, так это то, что мы очень стараемся спасти 25–30 тысяч человек, в основном мужчин и солдат, каждый месяц", – приводит слова Трампа РИА Новости.

Он также добавил, что не располагает последней информацией о переговорах по Украине в Москве, так как занят заседанием своего кабинета.

При этом госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность в том, что мир на Украине может наступить только при американском посредничестве. Именно поэтому американский спецпредставитель Стив Уиткофф находится сейчас в Москве, добавил госсекретарь.

Уиткофф прибыл в Россию 2 декабря по поручению американского президента. Ожидается, что он должен добиться от РФ окончательного утверждения мирного соглашения, подготовленного США.

Встреча с делегацией из Соединенных Штатов проходит в Кремле. Со стороны США, кроме Уиткоффа, присутствует зять президента США Джаред Кушнер. От российской стороны выступают Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.