Axios: Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путиным встретятся с Зеленским

Фото: 123RF.com/wladyslawmus

Спецпосланник и зять президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров с Владимиром Путиным планируют встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом на своей странице в соцсети X заявил журналист портала Axios Барак Равид.

По его словам, Уиткофф и Кушнер встретятся с Зеленским в одной из европейских стран. При этом журналист не стал раскрывать свои источники данной информации.

Спецпосланник американского президента прибыл в Россию по поручению Трампа для окончательного согласования мирного соглашения об урегулировании конфликта на Украине, подготовленного США.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что переговоры в Москве с представителями США продлятся столько времени, сколько потребуется. Главной темой беседы станет урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения по этому вопросу, подтверждал он.

