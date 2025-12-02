Дмитриев назвал 2 декабря важным для мира на фоне визита Уиткоффа в Россию

Фото: AP Photo/Kremlin Pool/Sputnik/Kristina Kormilitsyna

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал 2 декабря важным для мира.

"Важный день для мира: команда, которая разработала мирное соглашение президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа по Газе, будет находиться в Москве, чтобы продвигать мирную повестку Трампа на Украине", – написал Дмитриев в соцсети Х.

Во вторник, 2 декабря, Уиткофф встретится с Владимиром Путиным. Переговоры ожидаются во второй половине дня. В ходе разговора планируется окончательное согласование мирного плана по Украине, который был представлен США 20 ноября.

Самолет, предположительно, с находящимся на борту американским политиком уже направился в сторону России. По словам источника в авиадиспетчерских кругах, воздушное судно вылетело из аэропорта во Флориде примерно в 04:00 по московскому времени.