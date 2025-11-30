В МИД Турции считают, что Россия и Украина готовы заключить мир

Фото: ТАСС/EPA/NECATI SAVAS

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил уверенность в том, что Россия и Украина "более чем когда-либо" готовы заключить мировое соглашение об урегулировании украинского конфликта.

"Они (Россия и Украина – Прим. ред.) увидели масштаб человеческих страданий и разрушений и осознали пределы своих возможностей", – сказал он в интервью газете Welt am Sonntag.

Он также заявил, что Россия, вероятно, будет "готова согласиться на прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение при определенных условиях". Фидан отметил, что эту позицию донесли до украинской стороны.

По его мнению, мирное соглашение важно также и для Европы – оно должно привести к созданию прочной стабильности. Поэтому необходимо рассмотреть те его статьи, которые будут гарантировать безопасность Европы, заключил Фидан.

Документ по урегулированию украинского конфликта был представлен 20 ноября. Спустя время американская и украинская делегации провели встречу в Женеве для его согласования. После переговоров из 28 пунктов в документе осталось 22.

Окончательное утверждение соглашения может произойти в рамках встречи Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, который посетит Москву на следующей неделе.

В МИД России уточнили, что об уступках или сдаче подходов к ключевым вопросам по урегулированию ситуации на Украине не может быть и речи. Позиция российской стороны касается различных аспектов нынешней обстановки и замыкается на первопричине кризиса.

