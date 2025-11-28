Песков: переговоры по американскому мирному плану по Украине состоятся на следующей неделе

Фото: kremlin.ru

Переговоры по американскому мирному плану по урегулированию конфликта на Украине состоятся на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что США передали РФ основные параметры плана после его обсуждения на встрече в Женеве. Соответственно, следующим этапом будет обсуждение пунктов соглашения в Москве.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным для окончательного согласования мирного соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Путин отмечал, что Россия в целом согласна, что перечень пунктов мирного плана США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей. Однако данный проект необходимо переложить "на дипломатический язык".

Позже Песков заявлял, что Москва не намерена обсуждать переговоры по украинскому урегулированию публично, в "мегафонном" формате.

