RT: США приостановили рассмотрение санкций против РФ из-за визита Уиткоффа

Фото: ТАСС/АР/Evelyn Hockstein

Американские сенаторы приостановили рассмотрение законопроекта о санкциях против России из-за скорого визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Об этом пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.

По данным украинских журналистов, приостановка рассмотрения документа говорит о том, что "ситуацию контролирует не конгресс, а дипломатия".

Ранее Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным для окончательного согласования мирного соглашения об урегулировании конфликта на Украине. Президент РФ позже отметил, что ожидает американскую делегацию в Москве в первой половине следующей недели.

Российская сторона, как отмечал Путин, в целом согласна, что перечень пунктов мирного плана США может быть положен в основу будущих договоренностей. Однако проект необходимо переложить "на дипломатический язык", так как сейчас некоторые условия "звучат смешно", уверен президент.

