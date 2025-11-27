Форма поиска по сайту

27 ноября, 16:41

Политика

Путин заявил, что переговорщиками по Украине являются МИД РФ, Мединский и Ушаков

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Переговорщиками по Украине с российской стороны являются МИД РФ, а также помощники президента России Владимир Мединский и Юрий Ушаков. Об этом заявил журналистам Владимир Путин.

Президент РФ объяснил, что в ходе переговоров именно министерство иностранных дел будет обсуждать каждый из предлагаемых пунктов мирного плана, но со стороны администрации президента будет присутствовать Мединский, который занимался урегулированием еще с самого начала.

"По текущим делам, чтобы организовать всю эту работу, в работу мною включен тоже мой помощник, Юрий Викторович Ушаков, он на связи с американскими коллегами. Но он один не может это все сделать. Это МИД должен делать. Ну и отчасти администрация президента", – отметил Путин.

По словам российского лидера, американская делегация приедет в Москву уже в первой половине следующей недели. Вопрос о том, кто именно прибудет на переговоры в российскую столицу, должен решить американский президент Дональд Трамп, подчеркнул Путин.

В это же время президент России ожидает, что в Москву приедет и спецпосланник США Стив Уиткофф. По словам Путина, представитель американской стороны защищает позицию своего президента и Соединенных Штатов, так как он является гражданином своей страны.

"Да, у нас диалог, он непростой. Да, мы ведем этот диалог без ругани и без плевков друг в друга, как интеллигентные люди", – сказал российский лидер.

Американский план по урегулированию украинского конфликта был представлен 20 ноября. Изначально в нем было 28 пунктов, но после консультаций с Киевом это количество сократили до 22.

Позже Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным в Москве для окончательного согласования мирного соглашения. Российский лидер уточнил, что Москва уже ознакомилась с планом. Путин также допустил, что перечень пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей.

Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

